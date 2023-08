Cristina Almeida cree que hay muchas posibilidades de que Pedro Sánchez continue siendo el presidente del Gobierno porque quedan muchas cosas pendientes por hacer. "Yo lo desearía", asegura argumentando que, en estos cuatro años, se han hecho cosas importantes pese a la "fiereza que ha tenido una derecha que nunca la había vivido así".

Almeida insiste que hay proyectos que están desarrollándose, como el de las autonomías. "Y cada una tiene unas peticiones", señala al mismo tiempo que plantea implantar una España federal. Es más, recuerda que la Constitución está por actualizar para que, entre otras cosas, las mujeres puedan heredar el trono.

"Y tiene a la niña Leonor haciendo la mili como una reina y todavía no la han podido quitar porque no han quitado la constitución", critica en directo. José Yelamo le corrige. "La mili no", añade el presentador. "Digo la mili porque sirve para nada", añade ella.