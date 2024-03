Joao Oliveira, pluriempleado, se quejaba el pasado sábado en laSexta Xplica que a pesar de tener dos trabajos no llegaba a fin de mes. "¿Trabajarías en el sector de la construcción?", le preguntó José Yélamo, a lo que él no dudó en responder: "A mí no me importaría si voy a ganar un sueldo digno, es decir, que me permita llegar a fin de mes".

"Puedo aprender un oficio", continuaba, ya que cuando terminó la carrera de periodismo "justó empezó la crisis". Según él, esto le impidió "tener las mismas oportunidades", por lo que terminó dedicándose al mundo de la hostelería.

Sin embargo, y aún teniendo dos trabajos, no llega a fin de mes. Es por eso que lanzó esta contundente queja en el programa: "Yo no lloro, yo trabajo y cotizo por dos". Puedes escuchar su intervención al completo en el vídeo principal de la noticia.