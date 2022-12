Inmaculada Roldán, cardióloga, causó el fuerte aplauso de gran parte del plató de laSexta Xplica tras advertir con dureza sobre la situación de la Sanidad Pública en Madrid y la gestión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso: "Ella tiene un propósito claro, que es desmantelar la sanidad pública, que es un derecho que tiene el ciudadano, como la educación".

Así, ha indicado que el objetivo de la presidenta es conseguir que la Sanidad Pública se convierta "en algo personal para que te busques un proveedor y te hagas un seguro, y si no tienes esa posibilidad vayas a la beneficiencia": "Si Ayuso sigue por este camino y no la frenamos, -obligación que tenemos ciudadanos, pacientes y sanitarios-, terminaremos viendo cooperantes no en África, sino en Madrid".

"Lleva desmantelándose la Sanidad madrileña 15 años. Con precariedad y falta de respeto a los sanitarios, sin tener en cuenta las necesidades de los pacientes, gastando solo 1.300,55 euros per cápita cuando País Vasco o Asturias gastan casi 2.000", ha reinvindicado la profesional, que ha acusado también a la presidenta de la falta de sanitarios. "Ha sacado a la gente violentamente de su entorno, de los equipos cohesionados que son los que dan sanidad a la población. Los ha desmantelado a propósito, para que haya precariedad, malestar", ha zanjado.

