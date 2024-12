Un constructor niega que haya un problema con el precio del alquiler: "Si no lo puedes pagar, el problema es tu sueldo"

"El precio de un piso lo marcan sus características, como el tamaño o la zona en la que está; si tú no lo puedes pagar, el problema no es del piso, sino de tu sueldo, que no es lo suficientemente alto", aseguró el constructor Jon Goitia.

El problema del acceso a la vivienda ha sido uno de los más recurrentes en laSexta Xplica este 2024. El pasado 26 de octubre, el constructor Jon Goitia y el inquilino Ángel Muelas protagonizaron un tenso debate por los previos del alquiler.

Muelas defendió que "la vivienda debe ser un derecho", asegurando que no sebe utilizarse como un bien de mercado. "Si no se puede especular ni ganar dinero, ¿quién va a construir los edificios? Cuando decís que no se puede ganar dinero con la vivienda, eso quiere decir que no se va a construir un solo edificio más. Entonces, cuando se vayan cayendo de viejos, se acabó", respondió Goitia.

"Yo lo que quiero es que el precio me permita vivir", dijo el inquilino, a lo que Goitia le respondió: "El precio de un piso lo marcan sus características, como el tamaño o la zona en la que está; si tú no lo puedes pagar, el problema no es del piso, sino de tu sueldo, que no es lo suficientemente alto".

