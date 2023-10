Carlos Lázaro está jubilado y comparte piso con otros dos pensionistas en Valencia. El hombre acude a laSexta Xplica para exponer su situación, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. "No hay más remedio", reflexiona.

Es miembro de una asociación formada por personas mayores de 65 años que no disponen de "muchos recursos". Asegura que les están "facilitando la vida". Carlos cobra 635 euros al mes y paga 230 de alquiler.

"Como yo, casi todos. Es una solución en muchos casos", advierte. "A mí no me afecta en absoluto. Al contrario, estoy muy feliz porque he pasado etapas muy malas. He vivido fuera de España durante mucho tiempo", rememora Lázaro.