El alcalde de Málaga ha afirmado que en la ciudad no expulsan a nadie y que no pasa nada porque la gente se vaya al extrarradio a vivir porque no puedan pagar una vivienda más cerca de la ciudad ya que dice que "si hay una movilidad adecuada la importancia no es tanta".

"El problema es que no hay esa movilidad, ni siquiera en Madrid o Barcelona", contesta rotundo el periodista económico José María Camarero en el plató de laSexta Xplica, donde Alejandro, un joven malagueño afirma que que está "ardiendo" con las palabras de su alcalde.

"Esa es la política de vivienda del alcalde, nos expulsan", insiste el joven, que denuncia que "usan el mercado para expulsar" a los ciudadanos "y hacer negocio especulativo con la ciudad". Y es que Alejandro cobra 1.900 euros pero se ha tenido que volver a casa de sus padres: "Que una persona adulta tenga que desarrollar su proyecto de vida en una habitación es indigno y no voy a pagar 1.500 euros por un alquiler para mí, es absurdo".