El precio de la vivienda ha sido el tema a debatir en el plató de laSexta Xplica, donde el constructor Juan Carlos Cotallo ha pedido retirar el IVA de la compra a los más jóvenes y vulnerables para rebajar el precio de las casas.

"Del precio de una vivienda, el 30% son impuestos. Y solo de IVA, el 10%. Si queremos reducir el precio a la gente joven, por qué no le quitamos el IVA", ha solicitado.

Sin embargo, José María Camarero le ha apostillado que no es tan fácil quitar el IVA: "El IVA es un impuesto regulado por España y todas las directivas comunitarias. Estamos dentro de la Unión Europea. Algunos créeis que todo se soluciona quitando los impuestos y no es tan fácil. El 10% no se puede quitar o poner cuando queremos porque estamos en la Unión Europea".