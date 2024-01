Tomás Güell, presidente de 'Lideremos', habló en laSexta Xplica de la subida del salario mínimo, y afirmó que los jóvenes no quieren "tiritas, sino cosas a largo plazo". "Creo que todo el mundo lo que quiere es una España próspera, donde puedas formar una familia y tener un empleo con el que te puedas comprar una casa", manifestó, a lo que añadió que "si no se hacen medidas donde haya abundancia, no tenemos de qué hablar".

En este sentido, el joven empresario defendió que "hablar de salario mínimo es un fracaso como tal", y señaló que "España tiene que ser el país al que los jóvenes quieren venir, no del que se vayan, porque somos un gran país". "Basta ya de precariedad", declaró, unas palabras a las que José María Camarero respondió de forma tajante, diciendo que "está muy bien lo de la abundancia, las flores, y casi la virgen María, pero hay que centrar el tiro".

Así, Camarero recordó a Güell que "hubo una época en la que se fueron muchos jóvenes porque aquí las oportunidades eran la de que te recortaran el sueldo", pero que "ahora, afortunadamente, no se va tanta gente".

"En segundo lugar, con respecto al salario mínimo, es cierto que lo ideal sería que cobráramos todos mucho y no hiciera falta un SMI, pero con la estructura productiva que tenemos y con las prácticas que ha habido de recortes durante muchos años, eso ha sido necesario", defendió el periodista, quien expresó que a él no le parece mal que suba el salario mínimo "porque los efectos en la economía están ahí": "Solo hay un estudio oficial sobre esto, del Banco de España, y dice que no se han perdido puestos de trabajo, aunque se puede haber dejado de crear puestos de trabajo", subrayó.