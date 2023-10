Jon Goitia, propietario y constructor, defendió en laSexta Xplica que la Ley de Vivienda está "atacando tanto a los propietarios", que está provocando que estos se salgan "del mercado residencial" y se vayan al alquiler vacacional, a los Airbnb.

Por su parte, José María Camarero respondió a Goitia: "No conozco tus casos, porque dices que tienes varias viviendas en propiedad y que las has destinado todas a la vivienda en alquiler vacacional", comenzó, tras lo que señaló que dice que la Ley de Vivienda es "muy mala cuando la realidad es que solo lleva cinco meses y todavía no está desplegada".

"Yo entiendo que te has ido al alquiler vacacional porque te ha compensado, porque vas a ganar más dinero que con una vivienda tradicional, y ya está, porque no creo que con los casting que hemos hablado aquí que se hacen para que el propietario se asegure de que lo van a pagar, tengas tantos clientes que sean vulnerables. ¿Tantos problemas tienes de impago?", expresó entonces el periodista, quien insistió en que cree que el propietario se ha ido a la vivienda vacacional porque gana "más dinero que con lo otro". "Además, hay algo fundamental y es que tenéis muchísimos beneficios fiscales", añadió.