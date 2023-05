En una de sus intervenciones del pasado sábado en laSexta Xplica, José María Camarero analizaba el que, según su opinión, es uno de los grandes problemas que afectan al emprendimiento en España: "Como sociedad, tenemos un miedo terrorífico no a fracasar, sino a decir que hemos fracasado".

"No nos gusta decir que no nos ha salido bien, y no pasa nada", explica el periodista económico en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura "que hay que perderle ese miedo al fracaso". "Los trabajadores que están en nómina, también fracasan, se les echa, se les despide y no pasa nada, hay una red de protección pública como es el desempleo", comenta Camarero, que recuerda que "en el caso de los emprendedores o autónomos tampoco pasa nada".

El periodista también cargaba con el ideal del emprendedor que construye una multinacional desde el garaje de su casa: "Esto vamos a destruirlo porque es muy peliculero", sentencia.