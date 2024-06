Después de la multa millonaria impuesta por Consumo a cuatro aerolíneas 'lowcost' por prácticas abusivas como el cobro de la maleta de mano o incluso la impresión billete en el aeropuerto, laSexta Xplica ha dedicado un espacio a esta cuestión. Sobre ella habló el periodista económico, José María Camarero, que ha querido aclarar que "está muy bien la reclamación", pero "si no les permites [a las compañías aéreas] hacer estas cosas van a poner una base de precios mucho más alta de la que hay ahora".

En esa línea, Camarero, que ha reafirmado "la abusividad" de la misión de "enterarte de qué opciones tienes" lo cual define como "un auténtico jeroglífico", también ha explicado que durante mucho tiempo "nos han hecho creer que viajar en avión puede ser por 30 o 40 euros". Una cifra que califica de irreal porque los costes que tiene un avión en combustible, en personal de tierra, en personal de vuelo, en pilotos y en toda la infraestructura que tiene es "materialmente imposible".

Además, no ha dudado en recordar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya puso hace poco sobre la mesa el debate sobre si "viajar en un tren de alta velocidad" a unos precios tan bajos como los que ofrecen las nuevas operadoras ferroviarias en España. No obstante, ha querido matizar que todo "esto no quiere decir que no tengamos derecho a viajar y que no se popularicen" los precios.