González Pons: "El PP pudo haber cuidado mejor a quién ponía de tesorero"

SOBRE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL PP

Esteban González Pons, vicesecretario general del PP, afirma que el auto del juez Ruz exonera tanto al PP como a cualquier dirigente del partido de la financiación ilegal. "No hay ningún dirigente del PP imputado por eso. Si había una caja B, era del tesorero". Pons reconoce, no obstante, que "el PP pudo haber cuidado mejor a quién ponía de tesorero y qué hacía su tesorero". El vicesecretario general del PP considera que una comisión de investigación no añadiría más información, teniendo en cuenta que un juez ya ha investigado el asunto.