José Bono se mostro crítico en laSexta Noche con el envío de armas a Ucrania. "Yo comprendo que eso es lo que dicen todos y que yo estoy con el paso cambiado. Pero un país como el nuestro, en el que tenemos tantas deficiencias en tantos ámbitos, probablemente la solución no sea más armas", defendió. En este sentido, subrayó que "probablemente necesitemos hasta más migrantes, más solidaridad". "Hacen falta menos fronteras, menos armas, menos armamentismo y más cooperación", expresó el político.

Además, durante su intervención en el programa, Bono se refirió a la reciente cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, de la que opinó que fue "magnífica desde el punto de vista de promoción turística de España", pero no aplaude "el resultado de la misma".

"Quien manda en la OTAN es Estados Unidos y nosotros somos unos primos segundos, esa es la realidad. Lo que le interesa a EEUU puede no interesarnos a nosotros, y atacar a China probablemente no nos interesa", declaró el exministro, al tiempo que defendió que China "es un país que está conquistando, no de un modo bélico ni militar, gran parte del planeta, porque el otro imperio, el norteamericano, es decadente".