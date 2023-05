José Luis Azañón, propietario de una gran cadena de peluquerías, acudió la noche del sábado al plató de laSexta Xplica para participar en un debate sobre la natalidad en España. Azañón defendió tener varias empresas cuyas plantillas están compuestas por un 85 por ciento de mujeres, cifra que se eleva al 95 en el caso de las peluquerías.

"No soy sospechoso de ir en contra de la conciliación, y soy un claro ejemplo de que se pueden gestionar empresas con mayoría de mujeres", aseguró. Sin embargo, Gonzalo Bernardos interrumpió su discurso para hacerle una pregunta muy directa. "¿Cuántos sábados por la tarde trabajan tus peluqueras?".

"Y domingos también", replicó Azañón, quien continuó su discurso en "defensa" de la maternidad, aunque a pesar de la insistencia del economista no le respondió. "No me ha respondido, ya lo sabía", ironizó Bernardos, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.