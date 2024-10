Benjamín Prado opinó en laSexta Xplica sobre la reacción que tuvo Felipe González al ser preguntado por los audios de Bárbare Rey y el rey emérito. "Cuando Felipe González dice 'No tengo ni idea de lo que me habla', a mí me recuerda mucho al '¿Explicaciones de qué?' del rey emérito", expresó es escritor, a lo que añadió que "a lo mejor Felipe González es tan tolerante con las aventuras extraconyugales del rey porque entre bomberos no se pisan la manguera".

En lo referente a lo que se escucha en los audios sobre el general Armada, Prado quiso recordar que "fue condenado a 30 años de prisión y no los cumplió". "Creo que fueron seis, porque le indultó el Gobierno de Felipe González, por lo que parece que las cosas van casando", subrayó, tras lo que declaró que "el propósito de enmienda del rey es complicado cuando está montando una fundación en Abu Dabi para pasarle sus supuestos 1.800 millones de euros a sus hijas en un país de fiscalidad inexistente y sin pagar evidentemente a la Hacienda Pública española".