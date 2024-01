A Miguel Ángel le han robado más de 11.000 euros a través de una estafa telefónica, tal y como él mismo ha explicado: "Recibí una llamada de teléfono. Era de un fijo y me alertaban de que un estafador estaba intentando sacar los ahorros de mis cuentas", recuerda. Ante esto, le dieron una alternativa: "Tenía que transferir mi dinero a través de diferentes pagos a una cuenta segura".

"¿Por qué debería confiar?", le preguntó, a lo que su interlocutor le do evidencias por lo que debía hacerlo: "Me dio varias alternativas, como comprobar que el número era el de la entidad. Correspondía al de la sucursal de de la calle O'Donnell". "El número del estafador coincidía exactamente con el número donde tengo todos mis ahorros", explica en este vídeo, donde reconoce que la estafa estaba "muy bien simulada".

A esto se sumó que "tenía una jerga bancaria totalmente creíble que no me hizo sospechar en ningún momento" y "oía en todos los minutos de la conversación a otros teleoperadores hablando de fondo". "Y en algunos momentos, cuanto tenía que dejar la conversación en espera, se oía un hilo telefónico muy parecido al de los bancos", describe el realismo de su estafa. Es por eso que no dudó y decidió mandar todos sus ahorros a la supuesta cuenta segura que le habían indicado y, así, "en 20 minutos habíamos transferido todo a esta persona".