laSexta Xplica centra el debate en la situación del mercado inmobiliario en el que participan perfiles como el de Laura González Oller, una joven autónoma que denuncia que "siempre" ha sufrido una situación laboral precaria. Al escuchar el comienzo de su intervención, Gonzalo Bernardos responde tajante.

"Aquí todo el mundo viene a llorar", afirma el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, a lo que González Oller responde: "Sí, nos encanta quejarnos por quejar y llorar por llorar, no por los salarios que tenemos".

"Nunca me he llegado a plantear comprar una vivienda (...). Para yo dar una entrada tengo que tener tres trabajos para ahorrar, algo que no me parece digno de ninguna de las formas", lamenta la joven.