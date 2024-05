Lola Prieto, pensionista, protesta en laSexta Xplica por el sistema de pensiones español: "Por una parte estoy rabiosa, porque lo primero que dicen es que peligran, pero no miran ni dicen lo que les pagan a los políticos". "¿Por qué no miran el sueldazo que cobran los políticos?", pide reflexionar, ya que no hacen "más que hablar de las pensiones", pero no de lo que cobran ellos.

"Ahora mismo el banco dice que peligran, y lo creo, pero ¿no peligran los sueldazos que están cobrando para nada, porque no hacen más que calentar el asiento?", critica, una reflexión que provoca que el plató del programa estalle en aplausos.

Además, en este vídeo, Lola cuenta la verdad sobre las pensiones. Y, es que, aunque suban es insuficiente porque "también sube la cesta de la compra". "¡Al final vamos a tener que freír los huevos con agua porque no podemos comprar aceite!", espeta, para acto seguido añadir: "Estoy muy rabiosa", confiesa. "Es que protestan con las pensiones, pero no protestan con todos los sueldazos que cobran. La injusticia no me va", concluye su intervención.