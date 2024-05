El periodista económico de Colpisa José María Camarero ha sostenido este sábado en laSexta Xplica que "lo que se gasta en los sueldos de los políticos es mínimo con respecto a lo que se gasta en pensiones". Una reflexión que ha provocado el enfado de la pensionista Lola: "¡Qué tontería!".

"Creo que no somos conscientes de lo que se paga en pensiones y de lo que se puede pagar a los políticos. Cada 100 euros de lo que el Estado gasta, 40 va para pensiones. Es muchísimo dinero", ha afirmado el periodista en un intenso debate sobre si los políticos cobran más o menos.

"Yo no digo que los políticos tengan que ganar más o menos, me da absolutamente lo mismo. Pero lo que se gasta en los sueldos de los políticos es mínimo con respecto a lo que se gasta en pensiones", ha defendido, pidiendo que no se compare "la enorme cantidad de millones que se pagan en pensiones con lo que se puede pagar a un político".