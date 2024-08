Una joven habla, en laSexta Xplica, sobre cómo afecta la migración a la economía española y defiende que muchos "vienen con un permiso de residencia para poder trabajar y se tiran mucho tiempo de ilegales". Unas palabras que hacen saltar a Afra Blanco, quien le pide "cuidado" con el discurso. Tras esto, la mujer insiste en que "hay gente que sí viene a trabajar, que vienen por necesidad, pero no tienen un permiso de residencia para poder hacerlo", por lo que "se tiran mucho tiempo trabajando a la sombra de la economía sumergida".

Cuando Verónica Sanz le cede la palabra a otro joven, este no duda en responder al discurso de su compañera: "Antes de nada, sí quiero decir que las personas son personas, no hay legales, ni ilegales; así que cuidemos el discurso que estamos dando", pide. Una petición que el público del programa no duda en aplaudir, también Gonzalo Bernardos que exclama: "¡Bravo!".