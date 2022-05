Algunos líderes del PP han puesto de manifiesto la necesidad de bajar impuestos. Así se lo han pedido al Gobierno el propio líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, e incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un hecho que Antonio Resines ha comentado en laSexta Noche.

"Todo el mundo, si no es medio lerdo, quiere que le bajen los impuestos. El problema de la historia es que si no tienes suficiente dinero como para asegurar el estado de bienestar, tienes que sacarlo de algún lado", ha indicado el actor, que ha asegurado que a él "no le gusta", pero hace uso de "carreteras, sanidad pública y colegios". "El problema es que luego no se cumplen estas historias", ha añadido. Puedes escuchar su reflexión al completo en el vídeo principal de esta noticia.