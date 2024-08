"Hay pocos lugares que se salven del turismo", opina la periodista y escritora Ana Geranios en laSexta Xplica, donde habla de las consecuencias que está teniendo el turismo en las zonas de costa. "Reitero que el turismo es una industria que ha sido elegida", opina, y afirma que "podríamos trabajar en otras cosas".

"El turismo es una industria que roba el espacio de la gente, roba la vida y las casas de las personas", añade, por lo que, en su opinión, "no tiene sentido continuar con este modelo que no permite a la gente de un país habitar". "Pensamos más en el turista que en las necesidades propias", comenta Ana Geranios en esta intervención, que puedes ver al completo en el vídeo principal de la noticia y donde Gonzalo Bernardos no puede evitar reaccionar: "¿Y de qué vivimos?".