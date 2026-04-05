El análisis del almirante Garat: "Israel está ganando la guerra; Netanyahu es el único de los líderes implicados que puede estar contento"

Para el experto, "no es que EEUU esté perdiendo esta guerra, sino que para el país es inútil", algo que considera que es "todavía es más grave". "Nunca ha tenido la oportunidad de sacar de esta guerra un beneficio", ha afirmado.

Juan Rodríguez Garat, almirante de flota retirado, ha afirmado en laSexta Xplica que "Israel está ganando la guerra" con Irán. "Obviamente, Israel ha conseguido deshacerse, a cuenta del norteamericano, de su gran enemigo iraní, e Hizbulá ha caído en la trampa de bombardear a Israel, y ha conseguido otra razón más para, por quinta vez, intentar invadir Líbano", ha señalado.

"No creo que sea un éxito completo la invasión, porque esta es la quinta vez que lo intenta, lo que demuestra que no es tan fácil invadir Líbano, pero Netanyahu es el único de todos los líderes implicados que creo que puede estar contento de lo que ocurre en Irán", ha manifestado.

En lo referente a EEUU, el experto no cree que "EEUU esté perdiéndola", sino que es "inútil" para le país, lo que considera "algo todavía más grave". "Nunca ha tenido la oportunidad desacar de esta guerra un beneficio", ha manifestado, al tiempo que ha considerado que "Irán tiene todo el espacio y todo el tiempo del mundo para aguantar los bombardeos".

Mientras, ha dicho, "Zelenski está feliz de que en este momento Estados Unidos ponga la atención en otros lados, porque el material de Estados Unidos que mandaba a Ucrania ya hace mucho tiempo que se secó". "Ahora no manda más que el que compra la OTAN, que lo sigue mandando", ha apuntado, al tiempo que ha destacado que "esta guerra está dejando de dar la lata a Ucrania". "Esto es una ventaja porque todos los pasos que ha dado Putin para tratar de parar la guerra han favorecido a Estados Unidos", ha expresado Garat.

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