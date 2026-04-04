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Reflexión en laSexta Xplica

El almirante Garat, sobre el rescate al piloto del caza derribado por Irán: "Va a ser francamente complicado, si es que consiguen encontrarlo..."

El almirante de flota retirado ha afirmado en laSexta Xplica que la única forma que tiene el piloto de sobrevivir es "escondiéndose". "Están adiestrados para hacer eso; forma parte de su formación como pilotos", ha señalado.

Garat

Juan Rodríguez Garat, almirante de flota retirado, ha hablado en laSexta Xplica sobre el piloto de EEUU cuyo caza fue derribado por Irán. Garat ha afirmado que el piloto solo puede sobrevivir en terreno hostil "escondiéndose", algo para lo que, ha dicho "están adiestrados". "Forma parte de su formación de pilotos y esto es una operación que está prevista. Un piloto puede ser siempre derribado, incluso aunque haya un grado de supremacía aérea muy alto", ha explicado.

Además, ha señalado el experto, "también está prevista la recogida de ese piloto". "No es una recogida fácil en ningún caso, pero cuanto más lejos estén de las propias bases, más difícil es porque más tardan los helicópteros", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que "el piloto sabe que van a impedir desde el aire que se mueva nada hasta que lo tengan localizado y puedan bajar los helicópteros".

"A veces se lanzan también paracaidistas primero para apoyarle si está en peligro, pero al final tienen que recogerlo helicópteros y tiene que ser la zona bastante segura para que un helicóptero pueda aterrizar donde una hora antes se derribó un avión. Por lo tanto, es más complicado", ha apuntado.

En este punto, Rodríguez Garat ha querido recordar que "cuando cae un avión, Estados Unidos lo sabe instantáneamente sabe dónde está y el régimen islámico no, por lo que hay unas horas de ventaja en las que la reacción planeada de los norteamericanos va a superar a la respuesta no planeada de los iraníes". Sin embargo, el experto ha advertido de que "el problema es que a medida que pasa el tiempo, esto se hace más difícil". "Y ahora realmente la operación va a ser francamente complicada, si es que consiguen encontrarlo", ha concluido.

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