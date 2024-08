"El consumo manda y vivimos de ello", defiende Alberto Sotillos en laSexta Xplica, donde se muestra convencido que con el aumento del turismo que está experimentando España se puede "generar riqueza". "Toda la industria relacionada con el turismo ha conseguido aumentar beneficios", asegura el experto, quien pone como ejemplo a los hoteles, cuyas camas se han revalorizado -especialmente en época estival- y han conseguido aumentar los beneficios.

Aunque estos no están yendo "directamente al trabajador". Eso sí, se "van a construir 326 hoteles nuevos en Europa", por lo que aumentará la oferta de empleo. "No sé si llegaremos a la saturación o no. La cosa es que hay una inversión enorme", afirma.

Además, en este vídeo, pide no "culpar" al turismo de "pagar el 40% del salario para poder tener una vivienda". "No es su culpa", se muestra tajante, tampoco del aumento del precio de la compra en el supermercado o de la subida de los carburantes. "Es un problema de precariedad como país", asevera. "No es culpa del sector que está generando más riqueza, sino que hay una gestión nefasta por parte de los gobernantes para redireccionar toda esa riqueza y generar nueva riqueza en el futuro", asegura.