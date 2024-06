La sindicalista y colaboradora de laSexta Xplica Afra Blanco fue tajante este sábado al tachar de "deshonesto" la afirmación de un representante hotelero en la que descartaba que hubiera precariedad en el sector turístico. En justificación del calificativo, Blanco leyó un titular que decía: "Una camarera de piso de un hotel de Tenerife por sobrecarga de trabajo".

"Dos personas al día en este país mueren por estar trabajando", es decir, "en el trabajo", enfatizó la colaboradora, al mismo tiempo que consideró que "decir que no es un sector precario me parece deshonesto", tanto "desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales" y también "desde la perspectiva salarial". En este punto, recordó que la rentabilidad del sector subió un 60%, mientras que los salarios de sus empleados no.