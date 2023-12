Afra Blanco analiza en el plató de laSexta Xplica la situación de la vivienda en España: "Uno de los claros elementos diferenciador para no estar hablando hoy de burbuja inmobiliaria es el mercado de trabajo". "La diferencia con el 2007 a hoy es que tenemos un mercado de trabajo más estable y robusto", destaca la sindicalista, que, eso sí, afirma que "seguramente no sea tan digno a consecuencia del 6% de la población española que está condenando a la clase trabajadora de este país".

"Ese 6% rentista, que no propietario, sino especulador, que está ahogando a la clase trabajadora de este país", insiste Blanco, que destaca que "esa es una de las grandes diferencias": "España está creciendo 3,2% en el mercado de trabajo, a diferencia de 1,6% que está creciendo el mercado de trabajo de media en la Unión Europea". "Digo rentistas porque se están forrando a partir de una actividad no productiva", resalta la sindicalista.

Además, Blanco realiza la siguiente pregunta: "¿Por qué hablamos tanto de alquiler o propiedad y no hablamos tanto de vivienda para vivir o inversión?, ¿por qué no miramos por ejemplo acciones que se llevan a cabo en Canadá? ¿de dónde viene la compra que se está realizando hoy en España?". "No tenemos a día de hoy una convivencia real entre residente-trabajador y visitante-turista", insiste Afra Blanco.