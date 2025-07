La pregunta de Trump a Zelenski que evidencia su frustración con Putin: "¿Puedes atacar Moscú?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, a atacar ciudades rusas como Moscú o San Petersburgo si Estados Unidos proporcionaba armas de largo alcance, según el Financial Times. Esta estrategia busca presionar al Kremlin para negociar una solución al conflicto iniciado en febrero de 2022. Trump expresó su decepción con el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista con la BBC, pero afirmó que aún no ha "terminado" con él. Además, advirtió que impondría aranceles del 100% a Rusia y sancionaría a países que compren su petróleo si no se alcanza un acuerdo de paz en Ucrania en 50 días.