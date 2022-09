Ayuso afirmó en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que el tope al gas encarece el precio de la luz, unas palabras que han indignado a Afra Blanco. "Podemos vestir las palabras de Ayuso, pero ha mentido, es una mentirosa", ha criticado, al tiempo que ha señalado que "las empresas y las familias se han ahorrado hasta 10.000 millones de euros con esta medida".

En este sentido, la sindicalista ha destacado que "Bélgica y Austria están defendiendo la implementación de medidas similares", tras lo que ha vuelto a cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que ha calificado de "poco valiente" y ha acusado de "defender los intereses de aquellos que a ella le va bien defender".

"No le pone el cascabel al gato. Si tenemos los precios mayoristas más bajos de Europa a consecuencia del tope, y ese ahorro se encuentra entre el 15% o el 20%, ¿por qué no se acaba de reflejar de manera sustancial en nuestras facturas? ¿Por qué no es valiente y le pone el cascabel al gato? ¿Por qué no hablamos de los contratos, y de la renovación de los contratos a los consumidores? ¿Y por qué no hablamos de elementos de transparencia? Porque no le interesa a ella", ha sentenciado.