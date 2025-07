Los gestos y frases de Carlos Alcaraz que pasaron desapercibidos en la final contra Sinner

Carlos Alcaraz cedió este domingo su corona en Wimbledon ante Jannik Sinner 35 días después de ejecutar una histórica remontada contra el italiano en la final de Roland Garros.

El murciano arrancó el partido ganando a pesar de que el primer 'break' lo hiciera el número 1 del mundo, pero Sinner sacó el martillo en las tres mangas posteriores y alzó su cuarto Grand Slam, el primero en la hierba londinense.

Durante el encuentro pasó casi desapercibida una escena de Carlitos con su equipo tras perder el tercer set.

Al sentarse, el número 2 del mundo perdió los nervios y comenzó a hacer aspavientos y a explicarle a sus entrenadores qué sensaciones sentía.

"Es mucho mejor que yo desde el fondo de pista, mucho mejor que yo, mucho, por lo menos esto, mucho mejor", expresaba Alcaraz.

Ya en rueda de prensa, el murciano explicó qué le había ocurrido: "He tenido un muy bajo porcentaje de primeros. También, no sabía qué hacer en algunos momentos porque desde el fondo de pista sentía que era mucho mejor que yo y no podía hacer nada".

"La clave ha estado en el segundo saque porque me los devolvía a la perfección y se posicionaba muy bien para atacarme. Es muy difícil cuando sientes que lo único que haces es defenderte y correr de un lado a otro. Le he regalado muchos puntos con mi segundo saque y yo debería haber apretado mucho más el suyo. Debo restar mejor y posicionarme mejor tras restar", añadió.

