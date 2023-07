Tras el giro de María Guardiola en Extremadura, donde la candidata del PP ha pasado de rechazar un gobierno con Vox a cederle una Consejería, Afra Blanco sostiene que "deberíamos estar toda la sociedad española bastante preocupados" porque "Vox está consiguiendo arrinconar al Partido Popular" e "incorporar sus tesis" al PP.

"No debemos normalizar este tipo de acuerdos", defiende la sindicalista. "El problema no somos las mujeres, el problema es el machismo; el problema no es el color de nuestra piel, el priblema es el racismo; el problema no es a quién amamos, el problema es la homofobia", ilustra Blanco, que sentencia: "El problema se llama Vox en nuestro país".

