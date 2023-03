El rapero Annarce, quien ha convertido su historia de bullying en música, contó en laSexta Xplica que sufrió acoso escolar durante cuatro años, tras cambiarse de colegio. "Empecé a sufrir bullying con 12 años, y lo triste de todo esto es que ese bullying dura hasta los 16 años, y yo con 14 años, en un pico de estrés, de depresión, de ansiedad por todo este bullying, decidí escribir una carta a mi madre diciéndole que no aguantaba más, que me quería quitar la vida y que al día siguiente no me verían en el colegio", recordó.

Así, el rapero indicó que una de sus canciones es esa carta que escribió con 14 años, "rehecha ahora para intentar ayudar a todos los jóvenes que se encuentran en la situación" en la que él se encontró.

Para Annarce, solo se puede salir de algo así "contándolo", algo que reconoce que él no hizo. "Yo tenía miedo a hablar, a que mi madre sintiera que yo era una decepción, un pringado, y que no me viera con buenos ojos, y sintiese que yo no valía para nada y eso me martirizase más", confesó, al tiempo que expresó que se equivocó "muchísimo porque la solución es hablarlo". "Solo hablándolo se puede salir adelante, y considero que dar este mensaje es vital", defendió.