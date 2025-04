Trump y el subcomandante Marcos: la 'extraña pareja' en contra de la globalización

A mediados de los 90, el enigmático subcomandante Marcos lideraba un levantamiento armado contra el Gobierno y se convertía en un mito de la izquierda por sus mensajes contra el sistema globalizado.

30 años después, Donald Trump pretende dar una batalla contra la globalización con tantas semejanzas que el abrazo ficticio entre los dos ya se mueve por Internet. "Tiene sentido, porque muchas de las instituciones que denunciábamos a finales de los 90 y principios de los 2000, como la OTAN o la OMC, están en sus horas más bajas históricamente", apunta Emilio Santiago, investigador en el CSIC.

El subcomandante Marcos combatía el Tratado de Libre Comercio que acababa de firmar México con Estados Unidos, el mismo que Trump hoy ataca. Sin embargo, evidentemente, hay muchas diferencias entre uno y otro. "Se comparte un cierto diagnóstico, pero la cura que se propone es radicalmente distinta", apunta Emilio.

Emilio, antropólogo social, estuvo en muchas manifestaciones antiglobalización en las que se exigía, por ejemplo, no deslocalizar industrias. Lo mismo que hoy defiende Trump.

No obstante, sus reivindicaciones en busca de un mundo más justo para todos no coinciden con lo que persigue ahora el presidente de Estados Unidos. "No se buscaba entorpecer el comercio entre países, sino poner límites a la libre circulación de capital y al poder de las multinacionales", explica.

