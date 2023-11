El ejército de Israel justifica la destrucción de Gaza distribuyendo videos como en el que un soldado, en Gaza, recorre una zona recientemente bombardeada y afirma que Hamás dispara desde zonas residenciales contra Israel. Algo con lo que justifican bombardeos con víctimas civiles.

laSexta Columna pregunta sobre esto a Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que el vídeo sobre estas líneas apunta que "aunque esto fuera así, no es excusa": "Lo que dice el derecho internacional humanitario es que a no ser que haya un riesgo inminente desde una infraestructura civil que pueda producir daños, no se puede atacar, y si se ataca porque el riesgo es importante, tiene que ser un ataque proporcional". "Hay más de 10.000 personas muertas y que el 70% de ellas son mujeres y niños", sentencia.

Raquel recuerda que entre todas estas víctimas, hay ya casi 90 de sus compañeros de trabajo muertos, médicos que no saben cuántas horas más de vida les quedan: "Te transmiten que cuando salen de sus casas, se despiden de sus familias sin saber si cuando vuelvan su casa va a estar en pie y por tanto su familia viva", explica, a lo que añade que se debaten "entre cumplir con su deber o quedarse junto a sus seres queridos".

Respecto a las acusaciones de Israel a Naciones Unidas de ser un cómplice de Hamás, Raquel se muestra contundente: "Nosotros trabajamos por la defensa de los derechos de los refugiados de Palestina y somos neutrales y somos independientes y no defendemos ninguna causa que no sean los derechos humanos".