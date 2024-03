El exministro socialista José Luis Ábalos ha sido de la máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta que dejó de serlo en julio de 2021. Ahora, tras el estallido del 'caso Koldo', Ábalos ha acabado en el Grupo Mixto al rechazar dejar su escaño. Pero Ábalos ya está fuera del PSOE, algo que ha provocado que la derecha busque una partida de caza mayor.

"Me gustaría estar aquí apoyado por la dirección de mi partido, creo que hubiera sido lo correcto", explicó decepcionado en su comparecencia en el Congreso, donde confirmó que no dejaba su acta pese a la presión del PSOE. Sin embargo, tal como explica a laSexta Columna el periodista de Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, si se hubiese apoyado a Ábalos, "a futuro pueden irse soltando distintas lindezas". Unas lindezas, añade, que "pueden llegar a afectar a distintos dirigentes de la formación".

Pero para Ábalos esto sirve para "rendir un tributo a la derecha": "La dirección política del partido no va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona". Razón no le falta a Ábalos porque tras su caída la derecha busca una partida de caza mayor. "No es el caso Koldo, es el caso (Francina) Armengol, es el caso (Salvador) Illa, es el caso (Ángel Víctor) Torres, es el caso (Fernando) Grande-Marlaska y, por tanto, también es el caso Sánchez", así lo señalaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Para Campos, "el PP ha olido sangre". "De repente, surge un caso tan fácil de entender que están, tal vez, sobreactuando un poco cuando intentan que alcance por elevación a muchos otros exministros y al presidente del Gobierno", explica el periodista que ha estado siguiendo este caso. Hasta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró a Sánchez que "la caída de Ábalos no le protege le desnuda". Por eso, Campos asegura que "desde luego van a actuar para poder sacarle todo el partido posible".