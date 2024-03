Desde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) pusiera bajo el punto de mira a José Luis Ábalos, a quien consideran "intermediario" en el 'caso Koldo', no han dejado de salir informaciones que desmienten las afirmaciones que ha hecho el exministro sobre su relación con su exasesor Koldo García.

En una entrevista que hizo el exministro este jueves en 'Todo es mentira', reconoció que el 10 de enero coincidió en la marisquería 'La Chalana' en Madrid con Koldo García asegurando que no recuerda haber hablado "de nada importante".

Ábalos aseguró que ese día tenía "una cena con otra persona" cuya identidad no quiso desvelar. Así, insistió en que no cenó con su exasesor: "Koldo iba mucho a ese restaurante, por lo que veo. No recuerdo que hablara de nada sustancial, no tengo ningún tema pendiente".

Las conversaciones que desmienten a Ábalos

Sin embargo, según ha podido saber laSexta, Ábalos miente. El auto y un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que forman parte del sumario de la investigación revela que ese día, el 10 de enero, Ábalos quedó expresamente con Koldo y el encuentro no fue fruto de la casualidad como así lo asegura él.

El sumario muestra una conversación de 1.45 minutos que mantuvieron una mujer y Koldo García que tuvo lugar el 10 de enero. En ella, Koldo le cuenta a la mujer que "cuando José termine del Congreso" irá a "tomar un vino conmigo".

La mujer le recuerda que tenía pendiente presentarle a Ábalos, por lo que Koldo la anima a quedarse: "quédate por la tarde y te lo presento". Pero la mujer responde que no puede y tiene que "salir pitando ahora mismo".

El sumario recoge otra conversación de ese mismo día entre Koldo y el subteniente de la Guardia Civil, José Luis Rodríguez García, otro de los grandes protagonistas de la trama. Koldo le afirma que "José viene ahora después". La OCU cree que podría estar refiriéndose a José Luis Ábalos.