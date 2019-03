Sergio, afectado en España: "Volkswagen me ha mentido y me ha engañado"

LASEXTA COLUMNA | 'VOLKSWAGEN: EMISIÓN IMPOSIBLE'

Sergio tiene uno de los 683.000 vehículos Volkswagen afectados en España. "Me compré un VW Polo Turbo Diesel 1.6 de los que están afectados en 2010". De momento, Sergio no sabe qué va a pasar. "Oficialmente la marca no ha publicado nada, la verdad es que no se está portando demasiado bien". Son más de 30 los modelos afectados de cuatro de las marcas del grupo alemán: Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. La matriz garantiza que asumirán los costes de la reparación, que no supondrá ningún coste al usuario.