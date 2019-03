¿PODRÍA TRASLADARSE ESE MODELO AL CONGRESO?

¿Y si no es posible pactar? ¿Y si Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera no son capaces de ponerse de acuerdo? La opción sería buscar apoyos dependiendo de las circunstancias: aprobar unas leyes con unos y otras con otros. Es lo que hizo Zapatero en sus dos legislaturas, y tiene un nombre: geometría variable. Este frágil equilibrio también tiene espejo en una capital de provincia: Santander, donde el PP fue la lista más votada, pero se quedó sin la mayoría absoluta. Al no haber acuerdo tras las elecciones, Íñigo de la Serna se quedó la alcaldía. Para cada propuesta tiene que buscar un socio distinto.