La emblemática canción 'My Way' ('A mi manera') de Frank Sinatra no es solo todo un himno americano, sino que también daría nombre a la 'Doctrina Sinatra', una expresión acuñada por el ministro de Exteriores soviético Gennadi Guerásimov para hablar de los países que quisieran abandonar la Unión Soviética: que cada uno lo hiciera a su manera.

Semanas después de inventarse la Doctrina Sinatra caería el Muro de Berlín y, con él, el Pacto de Varsovia diseñado por la URSS para contrarrestar la amenaza de la OTAN, que, a su vez, sin un bloque comunista en frente perdía su razón de ser original. Puedes ver el análisis de los expertos sobre el final de la Guerra Fría en el vídeo.

Javier Solana recuerda las negociaciones con Yeltsin

El ex secretario general de la OTAN Javier Solana recuerda en este vídeo de laSexta Columna cómo fueron las negociaciones con Rusia sobre la adhesión a la Alianza de países postsoviéticos: