Rodrigo Rato, uno de los primeros en saber qué es la CUP

¿QUÉ MODELO DE SOCIEDAD DEFIENDE LA CUP?

Si Artur Mas quiere ser President por tercera vez, deberá convencer a la CUP, a la candidatura de Unidad Popular. Sin embargo, de momento, no parece que lo vaya a conseguir. Si Mas no resulta investido, ¿quién podría lograrlo? ¿Otro convergente? ¿Romeva? ¿Junqueras? La última propuesta de la CUP es que Cataluña no tenga un President, sino tres o cuatro. El nombre del próximo President depende, sobre todo, de la CUP. Rodrigo Rato fue uno de los primeros en saber qué es la CUP. Se enteró hace dos años cuando fue al Parlament de Cataluña a explicar qué paso con las cajas, qué pasó con Bankia. Estaba tranquilo hasta que llegó el turno de preguntas de David Fernández.