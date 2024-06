Rocío Jurado se atrevía en sus canciones a contestar al hombre con letras que ayudaban a empoderar a la mujer para entender que ellas también tenían derecho a romper el matrimonio.

"En mis canciones canto mucho ese tipo de cosas. Si tú no me quieres, tengo otro que ya me quiere y adiós, muy buenas", admitía en 'De tú a tú, especial noche' en 1991.

La artista incluso se permitió cantar metafóricamente a la masturbación. "Tuvo que ser muy fuerte hablar de esto en una canción en aquel momento", señala Paula Iglesias, historiadora, máster en Estudios de Género. "Le importaba tres narices. Si quería cantar sobre algo, lo cantaba", responde Concha Bueno, su abuela, hija de una de las primeras mujeres que votaron en España.

"Por la represión que había, la educación que nos daban y el padre que yo tenía, a mí nunca se me ocurrió tener relaciones con mi marido sin estar casados. Nuestra primera relación fue el día de la boda. Para mí fue horrible porque no sabía ni de qué me hablaban", recuerda Concha Bueno.

"Hablar en ese momento de masturbación, o de placer, de lo que una quería, me parecen ejemplos de liberación femenina porque eran temas tabú. No se hablaban, las mujeres tenían que ser complacientes y obedientes. Nuestras abuelas recibían educación para ser esposas sumisas", indica Ana Requena, redactora jefa de Género de eldiario.es.