Oier Bartolomé grabó en 2018 el vídeo que evidencia los altos niveles de contaminación en un entorno tan idílico como el que nos enseñaron en Juego de Tronos. Él es surfista y hace pocos meses grabó los residuos de la playa en la que suele coger olas con su tabla.

"Me encontré con que el Flysch estaba muy por encima del nivel habitual de plásticos", cuenta Oier ante las cámaras de laSexta Columna. A día de hoy, la playa sigue llena de plásticos y residuos que no deberían estar ahí. Es la contaminación con la que convivimos día a día, la que no se ve en las grandes producciones pero se está cargando el planeta.

Oier lo tiene claro: "No hay otro responsable que nosotros. Podemos mirar para otro lado, pero al final los que echamos el plástico al suelo somos nosotros".

El tráiler "basado en desechos reales" que te hará reflexionar sobre la vida en La Tierra

Año 2030. La raza humana necesita otro planeta para sobrevivir. Nos estamos cargando este. Esta vez la catástrofe no la trae un tsunami, ni una invasión alienígena. Nada de eso: consumimos el doble de lo que produce La Tierra y este tráiler de laSexta Columna te hará pensar.

Rocadragón no parecía tan sucio en Juego de Tronos: visita a la contaminada casa de Daenerys Targaryen

Rocadragón no existe como tal. Es un entorno inventado por la saga Juego de Tronos para dar un hogar a Daenerys Targaryen y sus dragones. En pantalla quedó inmortalizado gracias al Flysch de Zumaia, en Euskadi, donde surfistas y turistas conviven entre unos residuos que no aparecían en la aclamada serie de HBO.

Vivir con la basura al lado: Yolanda compró una casa con vistas al monte y acabó frente a un vertedero

Yolanda Lozano compró un piso hace 26 años con vistas a los montes de Alcalá de Henares, Madrid. Ella misma recuerda ante las cámaras de laSexta Columna el panorama verde que se abría ante sus ojos desde su ventana. Hoy esa foto es bien distinta: ahora está formada por basura, residuos y contaminación.

No sabemos reciclar bien: todavía nos queda mucho que aprender

¿A qué cubo debemos tirar un juguete de plástico? ¿Qué hay que hacer por ejemplo con una caja de cd's que ya no queremos? laSexta Columna demuestra que todavía tenemos mucho que hacer para reciclar bien.

Producimos diez toneladas de plástico por segundo y la mitad son de un sólo uso

En los años 60 el plástico estaba de moda, como se ve en el vídeo. En 1964 se producían 15 millones de toneladas de plástico al año en el mundo.

Nos comemos los microcplásticos: hay hasta en la sopa

Un equipo de laSexta Columna ha hablado con Juan, que lleva años investigando el efecto de los plásticos en los animales marinos. Como se ve en el vídeo, los peces se comen los microplásticos y después nosotros nos los comemos a ellos.

Plantando cara a la obsolescencia programada o cómo alargar la vida útil de los electrodomésticos

Tiendas de reparaciones como la de Mercedes han tenido que cerrar. Como vemos en el vídeo, ya no arreglamos nada y directamente compramos productos nuevos. En parte, la culpa de esto la tiene la obsolescencia programada.

El planeta se agota: los nefastos efectos de la economía basada en producir, usar y tirar

Reutilizar hace que decenas de toneladas de plástico no acaben en los vertederos, una solución para conseguir hacer nuestro planeta mucho más sostenible.