Rocadragón no parecía tan sucio en Juego de Tronos: visita a la contaminada casa de Daenerys Targaryen

Oier Bartolomé grabó en 2018 el vídeo que evidencia los altos niveles de contaminación en un entorno tan idílico como el que nos enseñaron en Juego de Tronos. Él es surfista y hace pocos meses grabó los residuos de la playa en la que suele coger olas con su tabla.

"Me encontré con que el Flysch estaba muy por encima del nivel habitual de plásticos", cuenta Oier ante las cámaras de laSexta Columna. A día de hoy, la playa sigue llena de plásticos y residuos que no deberían estar ahí. Es la contaminación con la que convivimos día a día, la que no se ve en las grandes producciones pero se está cargando el planeta.

Oier lo tiene claro: "No hay otro responsable que nosotros. Podemos mirar para otro lado, pero al final los que echamos el plástico al suelo somos nosotros".

El tráiler "basado en desechos reales" que te hará reflexionar

Año 2030. La raza humana necesita otro planeta para sobrevivir. Nos estamos cargando este. Esta vez la catástrofe no la trae un tsunami, ni una invasión alienígena. Nada de eso: consumimos el doble de lo que produce La Tierra y este tráiler de laSexta Columna te hará pensar.