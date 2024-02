En mayo de 2020 Pedro Muñoz lanzó a su exmujer, Raquel Díaz, por la terraza de la vivienda contra un pozo. Después le agredió con una especie de bate para arrastrarla hasta el interior de la casa. La abogada vive en silla de ruedas desde hace tres años debido a las lesiones que le causó la agresión.

El testimonio de Raquel en laSexta Columna ve la luz tras la condena de Muñoz, condenado este pasado enero por la Audiencia de León a 16 años y 11 meses de prisión por un delito de lesiones y cuatro de maltrato a su exmujer Raquel Díaz.

En su primera entrevista, la víctima cuenta que ese día ella había hecho las maletas para irse al día siguiente. "Me dijo "Qué hija de puta, ¿Qué parte de no te vas a marchar si no estás muerta no entiendes?", relata Raquel.

Fue entonces cuando el exconcejal le agarró del cuello con su mano derecha. "Me arrastró a la terraza y en la esquina donde el pozo está debajo me lanzó contra el pozo", relata.

El viernes 16 de febrero, laSexta Columna mostrará imágenes nunca vistas de Pedro Muñoz en el programa 'Raquel, anatomía de un crimen'.