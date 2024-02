Belén García, amiga de Raquel Díaz desde hace más de una década, recuerda que el 13 de marzo de 2018 Raquel llamó al 112 en una de las peleas con Pedro Muñoz para denunciar el maltrato. "Ella me cuenta que había llamado en una ocasión al 112 y que nadie la había socorrido y él tenía muchas amistades y que nadie la había socorrido", explica en el vídeo sobre estas líneas.

Tras contarlo en el juicio, la fiscalía tiró del hilo hasta llegar a la llamada, que se puede escuchar en el vídeo sobre estas líneas y en la que se perciben gritos. Aquella llamada activa el procedimiento habitual, el aviso llega a la Policía, pero la ayuda a casa de Raquel nunca llega.

"La Policía Nacional llama a la Local y les dice que si van a ir ellos y la Local ya dice que se encargan ellos", comenta la periodista Susana Martín, que fue la que destapó este caso de violencia machista y que apunta: "La Policía Local pertenece al Ayuntamiento de Ponferrada y tenemos que dejar claro que en marzo de 2018 Pedro Muñoz es concejal de Bienestar Social y formaba parte del equipo de gobierno".

En el registro policial de aquella llamada de socorro de Raquel aparece un nombre extraño que podría demostrar el poder que tenía Pedro Muñoz en la zona. "Una inscripción muy extraña", comenta Susana, que indica cómo "abajo en notas ponía Pedro Muñoz y ponía la dirección donde él vivía antes, en su primer matrimonio".

La Policía Local acude ahí, al anterior domicilio de Pedro Muñoz, donde no estaba Raquel: "Me dijo que no volviera a llamar al 112 porque no me iba a servir de nada", afirma la propia Raquel Díaz, que comenta que está intentando "resolver este misterio en el juzgado". "Ha habido una omisión del deber de socorro gigante y van a tener que pagar las consecuencias todos los culpables", sentencia.