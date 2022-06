Roberto Flórez fue condenado a 12 años de prisión por haber intentado vender a Rusia información secreta. Flórez ha sido calificado como el "mayor topo" del CNI. "Cuando el servicio secreto detectó que tenía un topo, entró en su ordenador, y descubrió toda la información sobre los rusos que (Flórez) se había llevado", detalla en laSexta Columna Fernando Rueda, periodista y autor de 'Al servicio de su majestad'.

Este exagente del CNI robó documentación secreta sobre otros espías con la intención de venderla a Rusia a cambio de dinero. "Hizo algo que es el peor delito que puede cometer un espía, aquel que los compañeros nunca perdonan: robar información y pásarsela a la embajada rusa", concluye Rueda. Según el servicio secreto británico, esa información sirvió a los rusos para envenenar a uno de sus exagentes, Serguéi Skripal.

Roberto Flórez fue el primer condenado en la democracia por el delito de traición. Le cayeron 12 años de prisión. LaSexta Columna ha preguntado por él a uno de sus excompañeros, el también exespía Jaime Rocha. Pero le 'falla' la memoria. "No sé quién es", responde entre risas, pero añade: "Hemos tenido topos en el CESID. A mí me intentaron comprar por siete millones de pesetas, que era bastante dinero y a su vez yo también he hecho eso con otros. Esto no es una ONG, esto es un servicio de inteligencia".