El equipo de laSexta Columna reflexiona en 'El año de la austeridad' sobre las cuestiones más importantes de la actualidad política y económica, de la mano de estos cinco destacados expertos que darán cierre al último programa de la temporada.

Manuel Castells, Albert Boadella, Luis García Montero, Victoria Prego y Álvaro Pombo analizarán la corrupción en España, que estallado en diferentes casos como la trama Gürtel, los EREs en Andalucía y el extesorero del PP, Luis Bárcenas. También se centrarán en los recortes en Sanidad y Educación y recordarán los casos más impactantes de desobediencia civil de varios españoles que han decidido cambiar las cosas a base de rebelarse.

El programa cierra su mejor temporada, en la que ha seducido a una audiencia media de más de un millón de personas en cada entrega. El programa documental denuncia de laSexta promedió una cuota de pantalla de 6,5%, casi un punto y medio más que en la primera temporada (5,1%). El máximo histórico se registró el 28 de septiembre con la emisión de 25S: 'No me grites que no gobierno' (1.537.000 y 9.1%).