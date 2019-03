¿Qué han dicho realmente los catalanes en las elecciones del 27S?

JUNTS PEL SÍ SIGUE CON SU HOJA DE RUTA

'Junts pel Sí' ganó las elecciones pero sus sueños no se cumplieron del todo. Logró 62 escaños, que sumados a los 10 de la CUP superan la mayoría absoluta en escaños, pero no en votos. Los que apuestan de forma inequívoca por la independencia suman casi un 48% de las papeletas. El resto pasan del 52%. En este contexto, surgen cuatro preguntas: ¿Echará el freno el independentismo? ¿Quieren los catalanes un referéndum? ¿Es Ciudadanos una amenaza para el PP? ¿Podemos no puede?