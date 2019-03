Los Pujol y la trama Gürtel, conectados a través de la Lista Falciani

En los documentos de Falciani, Jordi Pujol Junior aparece como marmolista. En concreto, "director de finanzas en el sector de la explotación del mármol". Un sector que le dio mucho dinero. Gracias, eso sí, a los contratos que conseguía con la administración.



La ex de Pujol Ferrusola se refiere a las obras del aeropuerto del Prat. Fueron justo antes de los Juegos de Barcelona del 92, había que ampliar las instalaciones, se necesitan 100.000 metros cuadrados de mármol. ¿Y quién los suministra? La empresa del hijo del president. La materia prima resulta ser de tan mala calidad, que AENA tuvo que sustituir el mármol 10 años después. Esa "etapa judicial" ya está en marcha.



De momento, Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés están imputados por delito fiscal y blanqueo de capitales. Tres de sus empresas habrían cobrado más de 12 millones de euros en comisiones ilegales, según la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF



Pujol va conociendo a la UDEF a medida que las piezas encajan. La dirección que Pujol Ferrusola dejó al banco HSBC coincide con la dirección de las empresas que investiga el juez Ruz por presunto cobro de comisiones ilegales. Pablo Ruz investiga a los Pujol y a la trama Gürtel. Hoy sabemos que los dos están unidos por el banco HSBC.



Pablo Ruz lo sabía hace tiempo. La Lista Falciani puede ayudarle. Porque además de Pujol Ferrusola, en los archivos revelados esta semana por laSexta también aparecen Francisco Correa y González Panero, el líder de la trama corrupta Gurtel y el ex alcalde de Boadilla: Don Vito y el albondiguilla.



En uno de los apuntes de la lista Falciani se lee: Itelsa. Es una empresa pantalla registrada en Panamá que comparte código de cliente tanto con Correa, como González Panero. Un informe de la Agencia Tributaria revela que sería el propio HSBC el que ayudaba a sus clientes a crear este tipo de sociedades para evadir impuestos.



Tanto Correa como González Panero aparecen además en una ficha personal que el HSBC tenía del abogado Del Valle Petersfeldt. Según Hacienda, sería el testaferro de los dos. Pero el ex alcalde de Boadilla aún tiene un vínculo más con la lista Falciani. Elena Villarroya, su ex mujer. A su nombre aparece una cuenta con805.268 euros. Fue entre 2006 y 2007, momento cumbre de la trama Gurtel en el municipio que regía su marido.



En el verano de 2010, la Policía descubre en uno de los contenedores del puerto de Barcelona 186 kilos de cocaína. El resultado de la operación es la detención a José Mestre, quien también aparece en la lista Falciani.