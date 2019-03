La poca transparencia en el uso del dinero público por los partidos

El PP sólo publicó sus cuentas en su web después del escándalo Bárcenas. En 2011, el partido dice que ingresa más de 135 millones de euros, 120 son de subvenciones.

En el PSOE no publican sus datos completos. Sólo ofrecen una previsión de lo que creen que van a ingresar y gastar: en 2011 preveén 110 millones. El 93,6% de dinero público.



Ante esta falta de información, hay un teórico vigilante: el Tribunal de Cuentas. Analizan la contabilidad de los partidos políticos, pero también tienen problemas para que les den las cifras reales como les exige la norma.

El PSOE ni siquiera ha hecho una auditoría interna de sus últimas cuentas analizadas, algo obligatorio. El PP sí la ha hecho, pero según el Tribunal, no es fiable porque no permite "evaluar su grado de cumplimiento".

Las dudas sobre el dinero que reciben los partidos también vienen por quién les analiza. El Tribunal Supremo "ha denunciado la politización" del Tribunal de Cuentas. Todos los miembros del pleno dependen del PP o del PSOE. Y algunos nombres, resultan especialmente llamativos. Como el de Margarita Mariscal de Gante, ex ministra del PP, Enriqueta Chicano Jávela, ex miembro del PSOE, o Manuel Aznar, hermano del ex presidente del Gobierno.

Pero aunque sea independiente, las sanciones del Tribunal de Cuentas sirven de poco: ahora mismo está analizando las cuentas de hace 5 años pero las infracciones prescriben a los 4 años.